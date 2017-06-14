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Bilim / Teknoloji

Ay’da patates yetiştirilecek

Çin’in Ay Keşif Programı çerçevesinde hazırlanan 257 proje arasından seçildi

14 Haziran 2017 17:14

Çinli bilim insanları geliştirdikleri Mini Ekosistem ile Ay'da patates yetiştirecek.

"China Daily” gazetesinin haberine göre, Çongçing Üniversitesi geliştirdiği "Mini Ekosistem” olarak adlandırılan projeyle Ay’da canlı yaşamı test edilecek. İçinde 16 santimetre uzunluğunda 18 tane silindir şeklinde kavanoz yerleştirilen Mini Ekosistem'de patates, böcek larvaları ve ipek böceği bulunacak.

Çang-ı 4 adlı uzay aracının Ay’a gönderilmesinden sonra söz konusu patates ve böceklerin, Ay ortamında hayatta kalma kabiliyeti test edilecek.

 


257 proje arasından seçildi

 

Çin’in Ay Keşif Programı çerçevesinde hazırlanan 257 proje arasından seçilen Mini Ekosistem, Ay’daki görevinde başarılı olursa gelecekte kızıl gezegen Mars’ta kurulması planlanan insan kolonilerinin yaşamı için ön hazırlık olarak kullanılacak.


Gelecek yıl gönderilecek

 

Çin Devlet Konseyi Enformasyon İdaresi'nin yayımladığı "Çin’in 2016’daki Uzay Çalışmaları” adlı beyaz kitaba göre Çang'ı-4 insansız uzay aracı, gelecek yıl Ay’ın karanlık tarafına gönderilecek.

 

Marslı filmini hatırlattı

 

Çin'in bu projesi akıllara geçtiğimiz yıllarda gişede büyük başarı yakalayan aynı isimli kitaptan beyazperdeye uyarlanan Marslı filmini getirdi. Filmde 'Kızıl gezegen'de mahsur kalan bir astronotu canlandıran Matt Damon, Mars’ta patates yetiştirmişti. 



Mars'tan parça toplanacak

 

Kitaba göre, 2020'ye kadar Mars ve Jüpiter’in keşfi ile dünya dışı hayat gibi konularda araştırmalar yapmaya başlanacağı ve bu hedef doğrultusunda Mars'tan inceleme amaçlı parçalar toplanacağı kaydedildi.

Çinli astronotlar, Tiengong-2 (Gök Sarayı) uzay istasyonununda biyolojiden, uzayda hayat alanına kadar 14 farklı alanda deney yapmıştı. Bu kapsamda ipek böceklerinin yer çekimsiz ortamda nasıl ipek üreteceği sorusuna yanıt aramıştı.

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