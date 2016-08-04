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Yaşam

Ay’da gömülmenin bedeli 12 bin dolardan başlıyor

2017 yılında iki hafta boyunca Ay’da deneyler gerçekleştirilecek

04 Ağustos 2016 19:35

Öldükten sonra küllerinin aya gömülmesini isteyenlerin ödeyecekleri para 12 bin 500 dolardan başlıyor.

Sputnik’in haberine göre, Amerikan Federal Havacılık Kurulu'nun (FAA) özel bir şirkete Ay'a uzay aracı gönderme izni vermesinin ardından Moon Express adlı şirket, 2017 yılında aya seyahat çantası büyüklüğünde bir kapsül gönderecek.

İki hafta boyunca Ay'da deneyler gerçekleştirecek, Dünya'ya yüksek çözünürlükte resimler gönderecek ay kapsülünün sahibi şirket, bunun yanı sıra 2017 yılından itibaren, öldükten sonra Ay'da gömülmek isteyen kişilerin yakıldıktan sonra kalan küllerini de taşıyacak.

Moon Express şirketinin işbirliği anlaşması imzaladığı, uzayda defin işlemlerinde uzmanlaşmış Celestis şirketi internet sayfasında Ay'da cenaze işlemlerinin tarifesini yayınladı.

Tarifeye göre şirket bir gram külü 12 bin 500 dolara aya taşırken, üç gram kül için 25 bin, yedi gram kül için de 50 bin dolar ücret alacak.

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