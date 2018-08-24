Ayça Erturan sosyal medyadaki tacizi ifşa etti: Edep ya hu

Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla tanınan oyuncu Ayça Erturan, kendisine uygunsuz teklifte bulunan sosyal medya kullanıcısını ifşa etti. Erturan tepkisini, "Edep ya hu" yazarak gösterdi.

BKM Mutfak oyuncusu Ayça Erturan, sahilde çekilmiş fotoğraflarını 3 gün önce Instagram hesabından paylaştı. Fotoğrafa birçok yorum ve beğeni geldi. Ancak can sıkan bir yorum da vardı. Bir kullanıcı Erturan’ın fotoğrafına “Bir gece için bir 1 milyon euro” yazdı.

Bu mesajın görüntüsünü alan Erturan, kullanıcıyı ifşa ederek, “Edep Ya Hu’ yazdı.