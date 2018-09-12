Ayasofya'nın ibadete açılması AYM gündeminde

Anayasa Mahkemesi, İstanbul’un sembolik mekanlarından Ayasofya'nın ibadete açılmasını talep eden bir bireysel başvuruyu gündemine aldı. Yüksek Mahkeme başvuruyu yarın karara bağlayacak.

İstanbul'un fethinin sembolü olan Ayasofya, fethin arından cami yapıldı. 1934'te Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye dönüştürüldü ancak tekrar cami yapılması bugüne kadar hep gündemde kaldı.

Habertürk'ün aktardığına göre, Ayasofya'nın ibadete açılması için Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapıldı. Başvuru sahibi Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği. Dernek 2015 yılında AYM bireysel başvuruda bulundu. Ancak hukuk mücadelesi çok önce başladı.

2004 yılında Başbakanlığa başvurdu

Söz konusu dernek, 2004 yılında başbakanlığa başvurarak, Ayasofya'da ibadet yapılmasına izin verilmesi konusunda yeni bir düzenleme yapılmasını istedi. Ancak derneğin bu başvurusuna başbakanlıktan yanıt gelmedi.

Danıştay reddetti

Bunun üzerine dernek 2005 yılında Bakanlar Kurulu'nun Ayasofya'nın müze yapılmasına dair kararının iptali için Danıştay'da dava açtı. Danıştay 10. Dairesi, derneğinin iptal talebini reddetti. Dernek bu karara karşı karar düzeltme başvurusunda bulundu. Ancak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu da başvurunun reddine kararlaştırdı.

AYM’ye bireysel başvuru

Bu gelişme üzerine dernek 2015 yılında Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Başvuru dilekçesinde Ayasofya'nın ibadete açılması yönündeki talebin reddedilmesinin din ve vicdan hürriyetini ihlal ettiği belirtildi.

Yarın görüşülecek

AYM bu başvuruyu 3 yıl sonra gündemine aldı. Yüksek Mahkeme yarın yapacağı toplantıda derneğin başvurusuna dair kararını verecek. Yüksek Mahkeme'nin vereceği karar Ayasofya'nın geleceğine etki edecek.