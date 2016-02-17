'Ayasofya'nın Derinliklerinde' belgeseli, Dan Brown'un kitabından uyarlanan Cehennem filminde

Dünya çapından en çok satan kitaplar listesinde yer alan Dan Brown'un Cehennem kitabı film oluyor. Filmin başrolünde Tom Hanks oynuyor. Brown'un kitapta yer verdiği Türk belgeselci Göksel Gülensoy da "Ayasofya'nın Derinliklerinde" belgeseliyle filmde yer alacak.

NTV'nin haberine göre; Dan Brown'un "Cehennem" romanı film oluyor. Filmin bir kısmı istanbul'da geçecek. Ve kitapta adı geçen Türk belgeselci Göksel Gülensoy "Ayasofya'nın Derinliklerinde" belgeseliyle filmde de yer alacak.

Göksel Gülensoy, "Ben bundan çok büyük mutluluk duydum. Filmin kilit noktalarından biri hem benim hem de benim çektiğim belgesel. Bunu bir şekilde filmin içinde seyirciye vermek zorundalar. Bu kitabın karakteri olarak canlıysam filminde olmayı çok arzu ederim" dedi. Göksel Gülensoy 15 yıldır 8 kişilik özel ekibiyle Ayasofya'nın su kuyularına dalıyor, dar tünellerini inceliyor.

Gülensoy, "Özel olarak 3D animasyonlarla çalışıyoruz bu girdiğimiz yerlere. Çok ciddi mezar odaları var. Ayasofyanın altında çevresinde Ayasofyanın dışına çıkan yollar var. Aya İrini, Topkapı Sarayı ve Hipodroma doğru giden tüneller var. Ve bu tünellerin birbirleriyle bağlantıları var" dedi.



150 metrelik çevresinde başlayan araştırma bin 200 metreye ulaştı. Göksel Gülensoy, "Ayasofya'nın Derinliklerinde" belgeselini, Dan Brown'ın Cehennem filmiyle yakın zamanlarda çıkarmayı düşünüyor.

Bu ikiliyle ilgili bazı sürprizler de olabilir. Türk belgeselci Gülensoy, "Belki de ileriki aylarda Ayasofya'yı birlikte gezeriz onunla siz de şahit olursunuz" dedi. Uluslararası çok satanlar listesinde yer alan Cehennem kitabının yaklaşık 100 sayfalık bölümü İstanbul'da geçiyor.