Ayasofya'da Hüsn-i Hat sergisi

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ayasofya Müzesi'nde Hüsn-i Hat Sergisi açtı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, günümüzün önemli hattatları ile vatandaşlar katıldı.

Radikal Gazetesi'nin haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, Prof. Dr. Uğur Derman’ın danışmanlığında hazırlanan sergi Sultan III. Ahmed, Sultan II. Mahmud, Sultan Abdülmecid ve Sultan Abdülaziz gibi hattat Osmanlı padişahlarının yanı sıra son devrin hattatlarından Hafız Osman, Yedikuleli Abdullah, Mustafa Rakım, Mahmud Celaleddin, Mehmed Tahir, Kadıasker Mustafa İzzet, Şefik, Hasan Rıza, Muhsinzâde Abdullah, Mehmed Şevki, Ahmed Ârif, Yesari Mehmed Es’ad, Yesarizade Mustafa İzzet, Sami, Hacı Nazif, Fehmi, Abdülfettah, Aziz Aktuğ, Ömer Vasfi, Emin Yazıcı, Refet, Necmeddin Okyay, Hamid Aytaç, Macid Ayral, Halim Özyazıcı ve Kemal Batanay’a ait 155 esere yer veriyor.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, serginin açılışında yaptığı konuşmada İslam dünyasında sanat ve estetiğin ihmal edildiğini söyleyen Mehmet Görmez, "İslam ülkelerinde hâlâ zaruri ihtiyaçlarımızı karşılamakta sıkıntı yaşadığımız için sanat ve estetiği ihmal ediyoruz. Halbuki sanat ve estetik ihmal edilirse, ruhun güzelliklerinin tabiata yansıması mümkün değildir" diye konuştu.

İslam Kültür ve Sanat Platformu'nun katkılarıyla gerçekleşen sergi 12 Nisan-23 Nisan arasında İstanbul Ayasofya Müzesi'nde, 18 Nisan-23 Nisan arasında da Ankara Congressium'da sanatseverlerle buluşacak.