Ayasofya'da çıplak poz veren manken konuştu

Mısır ve İsrail başta olmak üzere birçok ülkeye giderek çıplak fotoğraflarını çektiren ve birçok kere gözaltına alınan Marisa Papen isimli mankenin geçen hafta Türkiye'ye geldiği ve burada da fotoğraflar çektiği ortaya çıktı. Ayasofya’nın içinde de poz veren manken, tepkileri yanıtladı.

Belçikalı manken Marisa Papen’in geçen hafta Türkiye’de Ayasofya, Kapadokya, Eminönü ve Boğaz’da çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşılmış ve gündem olmuştu.

Papen sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. İngiliz basınında yer alan haberde Papen, “Daha önce de çok kez söylediğim gibi Tanrı tarafından yaratılan bir vücut nasıl saldırgan olabilir” dedi.

Papen, “Artık kalbimizi ve içgüdümüzü dinleyemiyoruz. Doğduğumuz andan itibaren beynimiz yıkanıyor” dedi.

Türkiye’deki siyasi ve sosyal durumu bilmediğini söyleyen Papen, “Ben haberleri takip etmiyorum, ortağım ve fotoğrafçı Jesse’nin de bildiğini sanmıyorum. Türkiye’yi takip etmememiz bir avantaj olmuş zira durumu bilseydik, bu işi yapmayabilirdik” dedi.