Ayasofya İmamı Boynukalın: Hakkımda söyledikleri yanlış olsa da Özlem Hanım bizim kardeşimizdir

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'le kadın cinayetlerine dair yaşadığı polemikle gündeme gelen Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın, "Hakkımda söyledikleri yanlış olsa da Özlem Hanım bizim kardeşimizdir" açıklamasını yaptı.

Boynukalın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Meselem şahıslarla değil dememe rağmen birileri konuyu kişiselleştirmeye çalışıp fitne çıkarmaya çalışıyor; hakkımda söyledikleri yanlış olsa da Özlem Hanım bizim kardeşimizdir. Müslümanlar anlaşamadıkları konuları Allah'ın Kitabına ve Resûlünün sünnetine başvurarak çözerler." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'ın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadın cinayetlerine ilişkin "Kadın cinayetleri vurgusu, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan sloganik madye propagandasıdır" sözlerine, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Bu açıklamalar siyasetin yükünü arttıyor. Siyaset çok ağır bir iş. O yüzden bence herkes kendi işini yapmalı diye düşünüyorum." diye yanıt verdi.

Boynukalın, “Bir araştırmacı ve akademisyen olarak otuz yıldır İslam'ı incelemem beni bu sonuca götürdü. İşim bunu insanlara anlatmak. Herkes işini yapsın” dedi.

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