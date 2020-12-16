T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ayasofya'da çıplak poz veren mankene 7 yıl hapis istemi

16 Aralık 2020 22:48

Ayasofya'da çıplak fotoğraf çektiren ve Kapadokya'da Türk Bayrağı üzerine yatarak çıplak poz veren Belçikalı manken Marisa Papen hakkında dava açıldı.

ETİKETLER

Marisa PapenMarisa Papen AyasofyaAyasofyaAyasofya çıplak poz
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24