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Kültür-Sanat

Ayasofya'da bulunan iskele 7 yıl sonra kaldırıldı; "Serafim Melekleri" figürü göründü

22 Kasım 2020 21:28

Ayasofya Camii'nde 7 yıldır bulunan iskele tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından söküldü. İskelenin kaldırılmasıyla beraber "Serafim Melekleri" figürü de ortaya çıktı.

86 yıldır müze olarak kullanıldıktan sonra, 24 Temmuz'da cuma namazı ile ibadete açılan Ayasofya Camii'nde 7 yıldır bulunan iskelenin sökümüne kısa bir süre önce başlanmıştı. 1993'te ana kubbe onarımı için kurulup 17 yıl kullanılan iskele İstanbul'un 2010 yılında Kültür Başkenti olması üzerine bakanlık talimatıyla kaldırılmıştı. Ancak dev iskele, 2013'te iç duvarların onarımı için yeniden kurulmuştu.

2013'ten bu yana varlığını sürdüren iskele bugün tamamen sökülerek kaldırıldı. İskelenin kaldırılmasıyla beraber "Serafim Melekleri" figürü de ortaya çıktı.

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