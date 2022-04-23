"Ayaklarına köle olabilir miyim" mesajı hukukun tartışma konusu oldu: Cinsel taciz mi değil mi?

İzmir'de görülen bir davada "ayaklarına köle olabilir miyim" mesajı taciz olarak değerlendirilmedi. "Bu bir tacizdir" diyen savcı ile avukat aynı tarafta.

TikTok "fenomeni" Büşra Yılmaz'a sosyal medya hesabından "Ayaklarına köle olabilir miyim" yazılı mesaj attığı gerekçesiyle taciz suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan sanık A.M.K., mahkemenin kararıyla beraat etti.

Karar ise savcı ve dosyanın avukatı Alperen Cihan Çetinkaya tarafından istinafa taşındı.

Independent Türkçe'den Lale Elmacıoğlu'nun haberine göre Tiktok'ta 1,5 milyon takipçisi bulunan sosyal medya "fenomeni" Büşra Yılmaz'a, geçen yıl 1 Nisan'da, A.M.K.'ye ait Instagram hesabından, "Ayaklarına köle olabilir miyim" yazılı mesaj atıldı.

Şahsın mesajlarından rahatsız olan Yılmaz, olayı avukatı Alperen Cihan Çetinkaya aracılığıyla yargıya taşıdı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili taciz suçlamasıyla iddianame hazırladı.

İzmir 45. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, A.M.K. hakkında cinsel taciz suçlamasıyla 3 yıla yıla kadar hapis istendi.

Duruşmada mağdur Büşra Yılmaz'ın avukatı Alperen Cihan Çetinkaya, şahsın taciz etmeye meyilli olduğunu ve şikayet konusu mesaj sonrasında yeniden bu sefer görüntülü mesaj attığını ancak şahsın ceza alacağını düşündüklerinden bununla ilgili ayrıca suç duyurusunda bulunmadıklarını belirtti.

Sanık ise bunun üzerine duruşma esnasında beyan değiştirerek soruşturma aşamasında "Atmadım" dediği mesajla ilgili olarak "Bunu ben attım ama görüntüyü ben atmadım" şeklinde savunma yaptı.

Beraat kararı çıktı, konu istinafa taşındı

Mahkeme kararında ise şu ifadeler kullanıldı:

"Her ne kadar sanık hakkında elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz suçunu işlediğinden bahisle TCK 105/1-1., 105/2-d maddeleri uyarınca cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de, yapılan yargılama sonucunda, sanığa yakıştırılan eylemin yasal koşullarının oluşmadığı kanısına varıldığından CMK 223/2-a maddesi uyarınca beraatına karar verildi.

Savcının görüşü: Bu bir taciz

Karar sonrası Cumhuriyet Savcısı, "Usul ve yasaya aykırı hususları içermesi nedeniyle kararın bozulması için istinaf yoluna gidilecektir. İstinaf layihamızı hazırlamak üzere, gerekçeli kararın Başsavcılığımıza tebliği, kamu adına talep olunur" ifadeleriyle kararı istinafa taşıdı.

"Ayak fetişisti tacizciler tarafından neredeyse her 2 kadından 1'ine bu tarz taciz mesajları gönderiliyor"

Beraat kararına itiraz ettiklerini aktaran avukat Alperen Cihan Çetinkaya, son dönemde ayak fetişizmi kaynaklı cinsel mesajların arttığı uyarısında bulundu.

Bu gönderimi yapanların "sahibelik, kölelik istediği" yorumunu yapan Çetinkaya, söz konusu durumun taciz olarak değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Davada sanığın fotoğraf da gönderdiği ve burada ayak öpen kadın fotoğrafının bulunduğunu belirten Alperen Cihan Çetinkaya, şöyle konuştu:

"Sanık avukatının tacizciyi savunan ve müvekkilimin dansçı olduğunu belirterek müvekkilime yönelik çirkin yakınlaştırmalarla adeta cinsel tacizi basitleştiren savunmasını kınıyoruz. Müvekkilim sosyal medya fenomenidir ve 1,5 milyon takipçisi bulunmaktadır, kendisini rahatsız eden mesaj içerikleriyle ilgili suç duyurusunda bulunmaktadır. Ayak fetişisti tacizciler tarafından neredeyse her 2 kadından 1’ine gönderilen 'Ayaklarına köle olabilir miyim' içerikli mesajlar taciz içermektedir. Sanık, soruşturma aşamasında 'Mesajı ben atmadım' demiştir. Mahkeme esnasında başka bir delil daha sunmamız üzerine bu sefer, 'Mesajı ben attım ama görüntüyü ben atmadım' diyerek çelişkiler içinde cezadan kurtulmaya yönelik savunmalar yapmıştır. Sanık, ayak fetişisti bir tacizcidir. Mahkemenin bu yanlış kararı ayak fetişisti tacizcilerine kadınlarımızı taciz etmeleri için adeta izin vermek anlamına gelmektedir. Bu kararın bozulacağına inanıyoruz ve şu soruyu soruyoruz; herhangi biri eşinize, sevgilinize, kardeşinize 'Ayaklarına köle olabilir miyim' şeklinde mesaj gönderse bunun taciz olduğunu düşünür müsünüz, düşünmez misiniz? Mahkemeler milletin vicdanıdır, bence bu sorunun cevabı mahkemenin kanaati olacaktır.’"

"Hiç tanımadığım bir şahsın ayaklarımla ilgili bu tarz rahatsız edici mesajlar atması normal olmamalı"

Profesyonel dansçı olduğunu belirterek TikTok ve Instagram uygulamalarında yaklaşık 1,5 milyon takipçisinin bulunduğunu ifade eden Büşra Yılmaz, kimi zaman kendisini rahatsız eden mesajlara maruz kaldığını aktardı.

Yılmaz, "Çok rahatsız olduğum mesajlarla ilgili olarak avukatım Alperen Cihan Çetinkaya aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmaktayım. Bu olayda da şahıs birden fazla kez sürekli olarak 'ayak', 'ayak köleliği', 'ayaklarının fotoğrafını atar mısın' şeklinde bana mesajlar atmış ve sürekli olarak rahatsız etmiştir" dedi.

Mahkemenin verdiği bu karara şaşırdığını çünkü hiç tanımadığı bir şahsın ayaklarıyla ilgili rahatsız edici mesajlar atmasının normal olmaması gerektiğini dile getiren Yılmaz, "Hukuk düzenince korunmalı diye düşünüyorum. Kadına yönelik şiddet sadece vücutsal olarak değil, sosyal medya üzerinden de devam etmekte ve bu kişiler ceza almadıkça kadına yapılan her türlü taciz artmakta. Bu kişiler cezalandırıldığında da bu tacizcilerden gelen tazminatları kadın ve çocuk haklarıyla ilgili çalışan dernek ve vakıflara bağışlamaktayım. Umarım bu tarz insanlar cezalandırılır ve sayıları da gün geçtikçe azalır" ifadelerini kullandı.