Ayakla çalışan mouse

İngiltere’de sürekli mouse kullandıkları için kol bölgesinden ağrı çeken kişiler için ayakla kullanılan mouse icat edildi.
Uzun süre mouse kullanan ofis çalışanlarının, RSI (Tekrarlayıcı gerilme
zedelenmesi) adı verilen hastalığa yakalandığını belirten bilim
adamları, ayakla kullanılan mouse’ın bu ağrılara son vereceğini
açıkladı. Ayağın altındaki oynatıcılara basılmasıyla kullanılan
mouse’un fiyatı ise 256 TL. İngiltere’de yarım milyondan fazla insan
sürekli mouse kullanımı nedeniyle kas ağrısı çekiyor.