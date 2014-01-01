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Ayakkabı kutulu protesto gözaltısına suç duyurusu

Erdoğan'ın Manisa'daki mitingi sırasında, evinin penceresinden ayakkabı kutusu gösteren kadını gözaltına alın polisler için suç duyurusunda bulunuldu

01 Ocak 2014 01:26

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Manisa’nın Akhisar İlçesi’nde geçen pazar günü yaptığı konuşma sırasında, ayakkabı kutusu gösteren emekli Nurhan Gül’ü gözaltına alan, evinde arama yapan, ayakkabı kutusuna el koyan polisler ile onlara talimat veren amirler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
Manisa Akhisar'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sırasında ayakkabı kutusu göstererek protestoda bulunduğu için gözaltına alınan Nuran Gül ifadesinin alınması için karakola götürüldüğü sırada, protestoda kullanılan ayakkabı kutusunun da karakola götürüldüğü ortaya çıkmıştı. Sözkonusu ayakkabı kutusu, Nuran Gül 2 saat karakolda kaldıktan sonra serbest bırakılmasının ardından avukatı tarafından teslim alındı. Ayakkabı kutusu, yaklaşık 4 saat karakolda kaldı.

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