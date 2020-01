Erdoğan'ı protesto için kullanılan ayakkabı kutusu da gözaltına alındı

Manisa Akhisar'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sırasında ayakkabı kutusu göstererek protestoda bulunduğu için gözaltına alınan Nuran Gül ifadesinin alınması için karakola götürüldüğü sırada, protestoda kullanılan ayakkabı kutusunun da karakola götürüldüğü ortaya çıktı. Sözkonusu ayakkabı kutusu, Nuran Gül 2 saat karakolda kaldıktan sonra serbest bırakılmasının ardından avukatı tarafından teslim alındı. Kutu Gül'e yeniden teslim edildi. Ayakkabı kutusu, yaklaşık 4 saat karakolda kaldı.

Yıllarca kreş işletip çeşitli işlerde çalıştıktan sonra emekli olan, 2 yaşındaki Ulaş ve 16 yaşındaki Yoldaş adlarında iki çocuğu bulunan Nurhan Gül, dün ayakkabılı protestosunun ardından gelişmeleri DHA muhabirine anlattı. Başbakan Erdoğan’ın Milli Egemenlik Meydanı’ndaki mitingini evinin terasından aile büyükleri ile birlikte izlediğini belirten Gül şunları söyledi:

"Yaşamımın her döneminde haksızlıklara karşı direniş gösteren biri olarak o an teras katında bulunan boş bir ayakkabı kutusunu, hiçbir slogan atmadan kaldırıp salladım. Önceden hazırlanmış bir eylem değildi. O an karar verilmiş bir şeydi. Aradan 15 dakika geçti, geçmedi, evimize sivil polisler geldi. ’Mavi kazaklı, elindeki ayakkabı kutusunu gösteren hanım siz misin?’ diye sordular. Sakince ’Evet, bendim’ deyince, kendileriyle polis merkezine gelmem gerektiğini söylediler. Üzerimi değiştirmem gerektiğini belirttim, izin verdiler. Yarım saat kadar polis merkezinde tuttuktan sonra beni sağlık kontrolü için devlet hastanesine götürdüler. Burada da yarım saatte sağlık kontrolüm tamamlandı. Ardından tekrar polis merkezine döndük, ifademi aldılar. İfademde 2012 yılında emekli olduğumda 690 lira emekli maaşı bağlandığını belirtip, ’Her zaman haksızlıkların karşısında oldum. Olay anında da bir an emekli olup, çoluk çocuğu olan aileleri düşündüm. Onların haksızlığını duyurmak için bu eylemi gerçekleştirdim. Ayakkabı kutusunu sallamamdaki neden 690 lira olan emekli maaşımın düşük olmasıydı. Bununda nedenin yolsuzluk yapının ve hırsızın peşine düşülmektense, savcının ve polisin peşine düşülmesinin sebep olduğunu düşündüm ve protestoda bulundum’ dedim".

Kılıçdaroğlu tebrik etti

Hiçbir partiye üye olmadığını da belirten Gül, sadece haksızlığa tahammüle edemediği için böyle bir protestoda bulunduğunu kaydetti. Gül, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun bugün sabah telefonla kendisini arayıp tebrik ettiğini, arkalarında olacağını söylediğini de anlattı.

Evi aramalarına, polis kibar davrandığı için izin verdi

Gül’ün diyaliz hastası 50 yaşındaki avukat eşi Erkan Gül de olay günü evlerine gelen polislere ancak hakim kararı olması halinde evlerine girebileceklerini hatırlattığını belirterek, "Ancak, kibar davrandıkları için, kabaca arama yapmalarına izin verdik. Zabıt tutuldu. Bundan sonra savcının vereceği karara göre, konuyu hukuki yollardan takip edeceğiz" diye konuştu.

Kutu, Gül'den 2 saat fazla gözaltında kaldı

