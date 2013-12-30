Başbakan'a ayakkabı kutusu gösteren Nurhan Gül'ün evi basıldı, arama yapıldı



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'nın Akhisar ilçesinde toplu açılış töreninde konuşma yaptığı sırada balkonundan ayakkabı kutusu gösteren kadının evine anında polisler geldi. Evi aranan Nurhan Gül, karakola çekildi. 2 saat ifade verdi.

Erdoğan’ın Akhisar’daki mitinginde miting meydanına bakan evinden “ayakkabı kutusu” göstererek protesto gerçekleştiren Nurhan Gül adlı yurttaş evinden yakın korumalar tarafından gözaltına alındı.

Başbakan Erdoğan, Manisa’daki programını Akhisar, Demirci ve Salihli’deki programlarıyla sürdürdü. İlk olarak Akhisar’da partililerle buluşan Erdoğan beklediği ilgiyi göremedi.

Akhisarlıların uzaktan izlediği ve çoğunluğu Çanakkale, Bigadiç, Soma, Kırkağaç, Balıkesir ve diğer yerleşimlerin otobüslerle taşınan yurttaşlarla doldurulmaya çalışılan Akhisar Milli Egemenlik Meydanı’nda yaklaşık 3-4 bin kişilik AKP’li kitle Erdoğan’ı izledi.

Miting öncesi şehir dışından Akhisar’a gelenler ile bazı Akhisarlılar “hırsızlık” üzerine küçük ölçekli tartışma yaşasa da bu ve benzeri sohbetler büyümeden yatıştı. Bazı Akhisarlıların AKP’li kitleye yönelik “hırsız var” , “kapılarınızı kilitleyin” söylemlerinde bulundular

Korumlara evini bastı, gözaltına aldı

Erdoğan’ın konuşması sırasında miting meydanında evi olan Nurhan Gül adlı Akhisarlı, evinin balkonunda Başbakan Erdoğan’a ayakkabı kutusu gösterdi. Protestocu yurttaş yakın korumalar ve çevik kuvvet ekiplerince evinden gözaltına alındı. Karakola götürülen Nurhan Gül, burada verdiği ifadesinde 690 TL emekli maaşı ile yaşadığı söyledi. Gül ifadesinde şu görüşlere yer verdi:

“Emekli maaşımın düşük olmasından dolayı ve bunun yolsuzluk ve hırsızlığın peşine düşülmektense savcının polisin peşine düşülmesinin sebep olduğunu düşündüğümden dolayı protesto ettim.”

Erdoğan Akhisar’dan ayrılmasıyla birlikte çevre yerleşimlerden Akhisar merkeze taşınan kitle de, vakit kaybetmeksizin geldikleri otobüslerle öğleden sonra mitingin düzenlendiği Salihli’ye doğru yola çıktı.

Başbakanın Akhisar ve Salihli ziyareti de, yurt genelinden getirilen 5 bin polis tarafından korunurken, iki de TOMA sürekli konvoyun peşindeydi.