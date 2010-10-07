-AYAKKABI BOYACISI JÜBİLE DESTEĞİ İSTEDİ KIRKLARELİ (A.A) - 07.10.2010 - Kırklareli Ayakkabı Boyacıları Derneği Başkanı Ayhan Gülhane, 61 yıllık mesleğini jübile ile bırakmak için Kırklareli Valisi Muammer Muşmal'dan destek istedi. 71 yaşındaki Dernek Başkanı Gülhane, Vali Muşmal'ı makamında ziyaret ederek, 61 yıldır severek yaptığı ayakkabı boyacılığını jübile ile bırakmak istediğini söyledi. Gülhane, jübilenin 61 yılı anlatacak bir etkin kapsamında olması için Vali Muşmal'dan destek talep etti. Muşmal da Valilik olarak jübile için ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade etti.