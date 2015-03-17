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Sağlık

Ayak parmağını eline diktiler

'Hastanın genç olması, sigara içmemesi parmağın dikilen bölgeye uyumu açısından oldukça önemliydi'

17 Mart 2015 11:39

İstanbul’da bir marangoz atölyesinde çalışan üç çocuk babası Ömer Türkan (34), yaklaşık bir ay önce sağ elini makineye kaptırdı. Türkan’ın kopan üç parmağından ikisi yerine dikilse de işlevini yerine getiremedi. Sağ elini kullanamayan Türkan, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu. Hastanenin Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zekeriya Tosun ve ekibi, Türkan’ın sol ayağının ikinci parmağını sağ elinin başparmağına başarılı şekilde nakletti.

 

‘Sigara içmiyor olması oldukça önemliydi’

 

Elini kullanmaya başlayan Türkan, nakledilen parmağını da hissetmeye başladı. Ameliyatla ilgili, bilgi veren Prof. Dr. Tosun, “Atardamar, toplardamar ve his veren sinirler, mikroskop altındaki dört saatlik operasyonla dikildi. Damarlar 1.5 milimetre çapındaydı. Hastanın genç olması, sigara içmemesi parmağın dikilen bölgeye uyumu açısından oldukça önemliydi. Hastamızın parmağında his var.

Cumhuriyet’in haberine göre, Ömer, fizik tedaviyle parmağını tam anlamıyla hissedecek ve kullanabilecek. İlerleyen dönemde ayağından alacağımız bir başka parmağı işaretparmağına nakledeceğiz. Şu an her şey yolunda” diye konuştu.

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