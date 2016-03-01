Ayağının kaldırımdaki paspasa takılması hayatını kurtardı

Kars'ta Kazımpaşa Caddesi'nden geçmekte olan üniversiteli bir genç kız, ayağının paspasa takılıp yön değiştirmesi sonucunda, 1 saniye sonra yıkılma tehlikesi bulunan binadan düşen iki taş parçasının kafasına düşmesinden kurtuldu.

Radikal'de yer alan habere göre, olay geçen 26 Şubat günü şehrin en işlek caddesi olan Kazımpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen ve kimliği henüz belirlenemeyen üniversiteli genç kızın ayağı bir iş yerinin önündeki paspasa takıldı. İş yerinin güvenlik kamerasının saniye saniye kaydettiği olayda, genç kızın saat 18.45.10'da ayağının paspasa takıldığı ve bu yüzden sola doğru yönünü değiştirdiği görüldü. Saat 18.45.11'de de iş yerinin hemen üstündeki tarihi binanın duvarından iki büyük taşın düştüğü ve genç kızın yönünü değiştirdiği için mucize kabilinden olaydan sıyrık almadan kurtulduğu görüldü. Olayın şoku ile ağlama krizine giren üniversiteli kızı çevredeki esnaf sakinleştirdi.

Kentin birçok noktasında bulunan ve bakımsızlıktan dolayı yıkılmaya yüz tutan binaların, görüntü kirliliği oluşturmasının yanı sıra vatandaşların da korkulu rüyası olduğunu anlatan esnaf Ali Göker, şunları söyledi:

"Tarihi yapıların bu kadar bakımsız olması, devletin bu yönde bir çözüm üretmemesi ve mülk sahiplerinin ekonomik durumlarının el verişli olmaması ne yazık ki bu tür kazaları meydana getiriyor. Vatandaş mülkü yıkıp yenilemek istese karşısına Anıtlar Kurulu çıkıyor, onarım yapmasına bile izin vermiyor. Bu binadan önce kerpiçler düşmeye başladı. Şimdi de kocaman taşlar düşmeye başladı. Eğer o genç kızın ayağı paspasa takılıp da sola dönmeseydi, düşen taşlar yüzünden sonu olacaktı. Hıçkırıklarla ağlayan kızı, güçlükle sakinleştirdik. Şok halindeydi, su içirdik ve kendine gelmesini sağladık. Aldığımız bilgiye göre bu olaydan etkilenmiş ve memleketi Trabzon'a gitmiş."