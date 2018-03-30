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Ayağından vurdurduğu iddia edilmişti, İbrahim Tatlıses cenazesine çelenk gönderdi

'Zaza Şehmuz' lakaplı İlgin, 64 yaşında hayatını kaybetmişti

30 Mart 2018 21:56

İbrahim Tatlıses, 1990 yılında Maksim Gazinosu’nda ayağından vurulması olayına adı karışan, ‘Zaza Şehmuz’ lakaplı Diyarbakırlı müzik yapımcısı Şehmuz İlgin’in cenazesine çelenk gönderdi. 

Pankreas kanseri için tedavi gördüğü hastanede dün 64 yaşında hayatını kaybeden İlgin’in cenazesine AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, eski CHP Milletvekili Mesut Değer ve şarkıcı İzzet Yıldızhan’ın yanı sıra binlerce kişi katıldı.

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İstanbul'da müzik yapım firması bulunan ve bugüne kadar aralarında İbrahim Tatlıses, Ahmet Kaya, Mahsun Kırmızıgül, Emrah gibi birçok ünlü isme albümler yapan, 'Zaza Şehmuz' lakaplı Şehmuz İlgin'in adı 1990 yılında İbrahim Tatlıses'in Maksim Gazinosu'nda ayağından vurulması olayına karışmıştı.

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