T24 LogoT24 Logo
Gündem

İbrahim Tatlıses'in silahla yaralandığı olaya karışmıştı; 'Zaza Şehmuz' hayatını kaybetti

Şehmuz İlgin, 1.5 yıldır kanser tedavisi görüyordu

29 Mart 2018 18:06

Müzik yapımcısı 'Zaza Şehmuz' lakaplı Diyarbakırlı Şehmuz İlgin (64), pankreas kanseri tedavisi gördüğü hastanede  hayatını kaybetti. Şehmuz İlgin'in adı 1990 yılında İbrahim Tatlıses'in Maksim Gazinosu'nda ayağından vurulması olayına karışmıştı.

İlgin'in, yarın Diyarbakır Ulu Cami'de kılanacak cenaze namazından sonra toprağa verileceği öğrenildi.

İstanbul'da müzik yapım firması bulunan ve bugüne kadar aralarında İbrahim Tatlıses, Ahmet Kaya, Mahsun Kırmızıgül, Emrah gibi birçok ünlü isme albümler yapan, 'Zaza Şehmuz' lakaplı Şehmuz İlgin, tedavi gördüğü özel bir hastanede bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Diyarbakırlı İlgin, yaklaşık 1.5 yıldır pankreas kanseri tedavisi görüyordu.

Şehmuz İlgin'in adı 1990 yılında İbrahim Tatlıses'in Maksim Gazinosu'nda ayağından vurulması olayına karışmıştı.

ETİKETLER

Zaza ŞehmuzŞehmuz ilginhayatını kaybetti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24