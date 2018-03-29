İbrahim Tatlıses'in silahla yaralandığı olaya karışmıştı; 'Zaza Şehmuz' hayatını kaybetti

Müzik yapımcısı 'Zaza Şehmuz' lakaplı Diyarbakırlı Şehmuz İlgin (64), pankreas kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şehmuz İlgin'in adı 1990 yılında İbrahim Tatlıses'in Maksim Gazinosu'nda ayağından vurulması olayına karışmıştı.

İlgin'in, yarın Diyarbakır Ulu Cami'de kılanacak cenaze namazından sonra toprağa verileceği öğrenildi.

İstanbul'da müzik yapım firması bulunan ve bugüne kadar aralarında İbrahim Tatlıses, Ahmet Kaya, Mahsun Kırmızıgül, Emrah gibi birçok ünlü isme albümler yapan, 'Zaza Şehmuz' lakaplı Şehmuz İlgin, tedavi gördüğü özel bir hastanede bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Diyarbakırlı İlgin, yaklaşık 1.5 yıldır pankreas kanseri tedavisi görüyordu.

Şehmuz İlgin'in adı 1990 yılında İbrahim Tatlıses'in Maksim Gazinosu'nda ayağından vurulması olayına karışmıştı.