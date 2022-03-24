Aya Yorgi Koyu'nun etrafı imara açıldı: 2 katlı villa yapılabilecek

İzmir Çeşme'deki Aya Yorgi Koyu mevkiinde bulunan SİT alanı imara açıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın plan değişikliğine göre, daha önce tarım ve zeytinlik alanı ilan edilen yerlere 2 katlı villa yapılabilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir’in Çeşme İlçesi'nde Dalyan ve Sakarya mahallelerini kapsayan Ayayorgi Mevkii'ne yönelik 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği'ni askıya çıkardı. Buna göre; 3'üncü derece SİT alanında yer alan ve "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" kapsamındaki tarım arazisi ve zeytinlik vasfındaki bu yerler imara açıldı.

Aya Yorgi Koyu'nun sırtlarını yapılaşmaya açan bu kararla, yapılaşma hakkı 0.30 olarak belirlenen alanda 2 katlı villalar yapılabilecek. Bakanlığın ilanında, inşaat sırasında tarihi eser ve tabiat varlığı çıkması durumunda faaliyetlerin durdurulması ve devletin ilgili birimlerine bilgi verilmesi istendi. (ANKA)