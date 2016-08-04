Ay'a 2017'de yolculuk var

Ay Ekspresi, ABD'den Ay'a gitmek için izin alabilen ilk ticari şirket oldu.

İnsansız uzay aracıyla 2017'nin sonlarına doğru yapılması planlanan sefer iki hafta sürecek.

Aya indirilecek aracın henüz tamamlanmadığı, ancak bavul büyüklüğündeki bu aracı Rocket Lab adlı bir şirketin ürettiği füzenin taşıyacağı belirtiliyor.

Araçta bilimsel deneyler yapacak ekipman bulunacak.

Şirketin kurucularından Naveen Jain, burada madencilik fırsatlarını araştırmak istediklerini söyledi.

Jain "Dünya'ya pek yakında değerli kaynaklar, metaller ve Ay taşları getirmeyi umuyoruz" diye konuştu.

Uzmanlar Ay'da zengin demir, su, karbon, nitrojen, hidrojen, ayrıca "geleceğin yakıtı" olarak adlandırılan helium-3 gazı ile teknoloji ürünlerinde kullanılan nadir toprak elementlerinin bulunduğu, bunların değerinin "trilyonlarca doları bulabileceğini" söylüyor.

Ay Ekspresi ayrıca Dünya'ya bol bol fotoğraf da göndermeyi planlıyor.

Hindistan doğumlu olan Naveen Jain 1979'dan beri ABD'de yaşıyor ve kurduğu teknoloji firmalarıyla tanınıyor.

Şirketin diğer ortakları ise Kanadalı uzay girişimcisi Bob Richards ve yatırımcı Barney Pell.

Ay Ekspresi, 2007'de Google'ın ilan ettiği 20 milyon dolarlık Lunar X ödülünü almak için yarışan 16 ekipten biri.

Ödül, Ay'a ilk araç indiren ticari firmaya verilecek.

Bugüne dek ticari şirketler yalnızca Dünya'nın yörüngesine çıkabildi; bunun ötesindeki uçuşların tümü devlet kurumları tarafından gerçekleştirildi.

Ay'a iniş yapmayı ise yalnızca ABD, Rusya ve Çin başardı.

Şimdi başka ticari şirketlerin de Ay'a uçuş izni almaları bekleniyor.

SpaceX kurucusu Elon Musk ise daha da ileri giderek, 2018'de Mars'a araç göndermeyi planlıyor.

1967 tarihli bir BM anlaşması, uzaya çıkacak şirketlerin kendi devletlerinden izin almalarını öngörüyor.