Ay ve Mars'ta insan yerleşimi için ideal alanlar bulundu

Avrupa Astronomi Topluluğu (EAS), İtalya'daki Padova ve Bologna Üniversitesi'nden bilim insanlarının, Ay ve Mars'ta insanların yerleşmesi için ideal alanlar bulduğunu duyurdu.

EAS'ın intrenet sitesinden yapılan açıklamaya göre Mars ve Dünya'nın uydusu Ay'ın coğrafyasını inceleyen bilim insanları Ay ve Mars'taki devasa 'lav tüneli mağaralarının' insan yerleşimi için ideal alanlar olduğu sonucuna vardı.

Lav tünelleri lavların kararsızca soğumaları sırasında oluşuyor. Lavların üst yüzeyi daha hızlı soğuyup sertleşirken katı bir kabuk oluşturuyor.

İçerisindeki sıvı lav da zamanla kaybolduğunda bir tünel oluşuyor.

Bilim insanları bu lav tünellerinin gelecekte Ay ve Mars'ta koloni kuracak insanları kozmik radyasyon ve küçük meteor yağmurlarından koruyabileceğini düşünüyor.

İtalyan araştırmacılar Dünya, Mars ve Ay'daki lav tünellerini yüzek çözünürlü fotoğraflarla karşılaştırdı.

İspanya'nın Kanarya Adaları, Kenya'daki Leviathan Mağarası ve Hawaii'deki Kazumura mağarasında da lav tünelleri bulunuyor.

Mars ve Ay'daki lav tünellerinin yerçekiminin Dünya'ya oranla daha az olması nedeniyle çok daha uzun olduğu düşünülüyor

Padovo Üniversitesi'nden Profesör Dr. Riccardo Pozzobon'a göre Dünya'daki lav tünelleri 30 metre genişliğe ulaşırken, Mars'takiler 250 metre genişliğe, Ay'dakiler de 1 km genişliğe ve yüzlerce km uzunluğa sahip olabilir.

Lav tünelleri astronotların eğitim programına girdi

EAS, İtalyan araştımacıların bulgularının Avrupa Uzay Ajansı'nın astronot eğitimi programında kullanılmaya başlandığını, astronotların lav tünelleri hakkında bilgi edinmeleri için Kanarya Adaları'na gönderildiğini de duyurdu.

Bilim insanları şimdi başka gezegenlerde de lav tünellerini tespit etmenin yeni yollarını da arıyor.

Trento Üniversitesi'nden Leonardo Carrer ve meslektaşları aydaki lav tünellerini yörüngeden tespit edecek bir radar sistemi geliştirdi.

Sistem önce düşük frekansta elektromanyetik dalgalar gönderiyor. Yansıyan sinyallaeri ölçen sistem tünellerin yapısı ve şeklinin doğru olarak haritalanmasını olanaklı kılıyor.