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Dünya

Avusturya'dan Almanya'ya göçmen politikası yanıtı: Merkel, çocuğu olmadığı için mültecileri çağırıyor!

Avrupa'daki mülteci krizi hakaret boyutuna ulaştı

02 Mart 2016 00:05

Avusturya'nın Halk Parti milletvekili Frank Marcus, Almanya Başbakanı Merkel'in çocuğu olmadığı için ülkeye sığınmacıları çağırdığını söyledi. Siyasetçi, bloğu için kaleme aldığı bir yazıda, "Hiçbir zaman kendi erkek çocuklarına sahip olmadı ve Doğu'da doğanların gelişini gerçek doğum olarak algılıyor" dedi.

Sputnik'in haberine göre, bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin sığınmacı kriziyle ilgili Almanya'ya yönelik eleştirileri güçlenerek artıyor. Özellikle de Avusturya'nın sergilediği sert duruş dikkat çekiyor. Avusturyalı siyasetçilerin bazı eleştirileri hakarete dönüşüyor.

Göçmen karşıtlığının güçlü olduğu Avusturya'da Başbakan Werner Faymann, bugünkü basın toplantısında, ülkesinin Almanya'ya gitmek isteyen sığınmacılar için ‘bekleme odası' olmayacağını açıkladı.

 

"Bunun üstesinden gelemeyiz"

 

Transit politikasına son verilmesi ve kaosun durdurulması gerektiğini belirten Faymann, "Bu gidişatla bu yıl 200-400 bin kişiyi alarak onlara sığınmacı statüsü verebileceğimizi söylersem yalan demiş olurum. Hayır, bunun üstesinden gelemeyiz" dedi. Avusturya lideri böylece Almanya Başbakanı Angela Merkel'in geçen yıl kullandığı, "Bunun üstesinden geliriz" ifadelerine göndermede bulundu.

 

Merkel'e ağır hakaretler

 

Ancak bazı eleştiriler hakaret boyutuna vardı. Avusturya'nın Halk Parti milletvekili Frank Marcus, Almanya Başbakanı Merkel'in çocuğu olmadığı için ülkeye sığınmacıları çağırdığını söyledi. Siyasetçi, bloğu için kaleme aldığı bir yazıda, "Hiçbir zaman kendi erkek çocuklarına sahip olmadı ve Doğu'da doğanların gelişini gerçek doğum olarak algılıyor. Ülke annesi politikasıyla kısırlığını düzeltmek istiyor" ifadelerine yer verdi. Frank Marcus, bu açıklaması nedeniyle partisinden ihraç edildi.

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