Merkel'den zirve öncesi mültecilere çağrı: İltica etme hakkınız yok

Berlin'de salı günü Hırvatistan Başbakanı Tihomir Oreskoviç'i ağırlayan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa'da yaşanmakta olan mülteci krizine ilişkin açıklamalar yaptı. Mültecilerin sınırlardan kontrolsüz şekilde geçmelerine artık izin verilmemesini isteyen Merkel, mültecilerden Yunanistan'da kalmalarını ve mülteci adaylarının belirli bir Avrupa ülkesine iltica etme hakkının olmadığını söyledi.

Yunanistan – Makedonya sınırında yaşanan mülteci krizine yerinde çözüm bulunması gerektiğini belirten Merkel, ancak bu şekilde AB içinde sınırların açık olmasını sağlayan Schengen sistemine dönülebileceğini söyledi.

Merkel, “Yunanistan'da da konaklama ve barınma olanakları var. Bu imkanlar mülteciler tarafından kullanılmalı“ diye konuştu. Merkel, “Ayrıca bir mülteci adayının ‘ben Avrupa Birliği'ndeki belirli bir ülkeye iltica etmek istiyorum‘ deme hakkı yok“ şeklinde sözlerini sürdürdü. Merkel, daha önce 160 bin sığınmacının Avrupa ülkelerine dağıtılması kararına Almanya'nın da katılabileceğini vurguladı.

"Schengen'e dönülmeli"

Merkel, sığınmacı akını nedeniyle kapatılan sınırlara atıfta bulunarak Avrupa ülkelerinin adım adım Schengen sistemine yeniden dönmekle yükümlü olduklarını da sözlerine ekledi. Merkel, NATO'nun Ege Denizi'ndeki misyonuna başlamasına kısa bir süre kala Balkan güzergahında sınırların kapatılması nedeniyle çok sayıda sığınmacının toplanmasından üzüntü duyduğunu da ifade etti.

AB'nin 28 üyesinin ortak kararlar alması gerektiğini kaydeden Almanya Başbakanı, yeni bir sığınmacı rotası ve istikrarsızlığa karşı uyarıda da bulundu. Merkel, 7 Mart'ta Türkiye ile yapılacak özel zirve öncesi cuma günü Paris'e giderek Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'la zirveyle ilgili olarak görüşecek. Zirveden nihai bir çözüm beklemediğini söyleyen Merkel, ancak bunun doğru yönde bir adım olduğunu vurguladı.

Tusk tura çıktı

7 Mart'ta sığınmacı kriziyle ilgili düzenlenecek AB-Türkiye özel zirvesi öncesinde AB Konseyi Başkanı Donald Tusk da mültecilerin Yunanistan'dan Kuzey ve Batı Avrupa ülkelerine ulaşmak için kullandığı ‘Balkan rotası‘ üzerindeki ülkelerde arabuluculuk görüşmelerine başladı.

Görüşmelerde ilk durak Viyana oldu. Tusk, salı günü Avusturya Başbakanı Werner Faymann ile görüştü. Avusturya'nın sınırlarında kontrolleri artırmasını anlayışla karşıladığını ifade eden Tusk, ancak krize karşı üye ülkelerin ortak hareket etmesi gerektiğini belirtti. Tusk'un gezisinin diğer durakları Slovenya, Hırvatistan, Makedonya ve Yunanistan.