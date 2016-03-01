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Dünya

Merkel: Mülteciler karşısında bazen çaresizliğe kapılıyorum

“Tek yanlı sınırları kapatarak, bu sorunun çözülebileceğine kimse inanmasın”

01 Mart 2016 09:56

Havaların ısınmasıyla birlikte Avrupa’ya geçmeye çalışan mülteciler Türkiye’nin Ege sahillerine akarken, Almanya Başbakanı Angela​ Merkel, bir kez daha 7 Mart’ta yapılacak AB-Türkiye zirvesi öncesinde mülteci krizinin ancak Türkiye ile işbirliği içinde çözülebileceğini söyledi. Merkel, Suriye’den göçün sebepleriyle mücadele edilmesi gerektiğini ifade ederek, “Mülteciler karşısında bazen çaresizliğe kapılıyorum” dedi.

Hürriyet’ten Celal Özcan’ın haberine göre, 7 Mart’ta Brüksel’de Türkiye AB arasında mülteci zirvesi yapılacak. Krizi Türkiye ile çözmede ısrar eden ve Avrupa’daki sınırların kapatılmasına karşı çıkan Almanya Başbakanı Angela Merkel, ARD televizyon kanalında Anne Will programına çıkarak, bir kez daha mülteci politikasını anlatma ihtiyacı duydu. Merkel, “Ben bu konuda izlediğim yolun doğru olduğuna tüm gücümle inanıyorum. B planım yok. Doğru bildiğim yolda devam edeceğim. Siyaset değişikliği yok” dedi. Çözümün Avrupa çapında ve Türkiye ile işbirliği sayesinde olabileceğini vurgulayan Başbakan Merkel, Brüksel’de Türkiye’yle anlaşmaya varacaklarından emin olduğunu vurguladı.

Merkel “NATO’nun devreye girmesi, sınırların korunması ve Frontex’le işbirliği konusunda Türkiye’nin açık taahhüdü var. Bu, mülteci krizinin çözümünde Türkiye’nin önemli adımlar attığı anlamına geliyor. Ben bu yolu doğru buluyorum ve bu yolun sürdürülmesinden yanayım” dedi. Türkiye’nin mülteci akınını kesmesi ve dış sınırların koruması durumunda Avrupa ülkelerinin bu plana inanacaklarını belirten Merkel, bunun karşılığında da Avrupa olarak Türkiye’den Suriyeli mülteci alarak, Türkiye’nin yükünü hafifleteceklerini söyledi.

 

"Çaresizliğe kapılıyorum"

 

Mülteci akınını kesmek için Suriye’de göçün sebepleriyle de mücadele etmek gerektiğini belirten Merkel, “Ben de bazen çaresizliğe kapılıyorum. İşler yavaş ilerliyor. Avrupa’da birçok çatışan çıkar söz konusu” dedi.

Zor bir tarihi dönemden geçtiklerini belirten Almanya Başbakanı, “Tek yanlı sınırları kapatarak, bu sorunun çözülebileceğine kimse inanmasın” diye konuştu. Merkel, Makedonya’nın sınırlarını mültecilere kapatılmasıyla Yunanistan’da ortaya çıkan tabloya da işaret ederek, “Bu günlerde Yunanistan’da yaşananlara baktığımızda, tam korkmamız gereken durumun yaşandığını fark edeceğiz. Buna izin vermememiz gerek” dedi.

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