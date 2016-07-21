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15 Temmuz Darbe Girişimi
Deutsche Welle

Avusturya Türk Büyükelçi'yi çağırdı

Avusturya, Türk Büyükelçiyi Türkiye'deki olası gelişmeler ve Erdoğan yanlısı gösterilerle ilgili bilgi almak üzere Dışişleri'ne çağırdı.

21 Temmuz 2016 14:47

Avusturya'da, Türkiye'nin
Viyana Büyükelçisi istişarelerde bulunmak üzere Dışişleri
Bakanlığı'na çağrıldı. Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, ORF radyosuna yaptığı
açıklamada Büyükelçinin, Türkiye'deki darbe girişiminin ardından ülkedeki olası
gelişmeler hakkında bilgi almak üzere Dışişleri'ne çağrıldığını söyledi.

Kurz, ayrıca Avusturya'da geçen günlerde binlerce kişinin katıldığı Erdoğan yanlısı
gösterilerde Türkiye'nin ne ölçüde etkili olduğu konusunun
da gündemlerinde olduğunu
belirterek, "Gösterilerin doğrudan Türk yetkililerden gelen sokağa çıkılması çağrısı
sonucu gerçekleştiği yönünde işaretler var" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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