Avusturya Türk Büyükelçi'yi çağırdı

Avusturya'da, Türkiye'nin
Viyana Büyükelçisi istişarelerde bulunmak üzere Dışişleri
Bakanlığı'na çağrıldı. Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, ORF radyosuna yaptığı
açıklamada Büyükelçinin, Türkiye'deki darbe girişiminin ardından ülkedeki olası
gelişmeler hakkında bilgi almak üzere Dışişleri'ne çağrıldığını söyledi.
Kurz, ayrıca Avusturya'da geçen günlerde binlerce kişinin katıldığı Erdoğan yanlısı
gösterilerde Türkiye'nin ne ölçüde etkili olduğu konusunun
da gündemlerinde olduğunu
belirterek, "Gösterilerin doğrudan Türk yetkililerden gelen sokağa çıkılması çağrısı
sonucu gerçekleştiği yönünde işaretler var" diye konuştu.