Avusturya Türk Büyükelçi'yi çağırdı

Avusturya'da, Türkiye'nin

Viyana Büyükelçisi istişarelerde bulunmak üzere Dışişleri

Bakanlığı'na çağrıldı. Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, ORF radyosuna yaptığı

açıklamada Büyükelçinin, Türkiye'deki darbe girişiminin ardından ülkedeki olası

gelişmeler hakkında bilgi almak üzere Dışişleri'ne çağrıldığını söyledi.

Kurz, ayrıca Avusturya'da geçen günlerde binlerce kişinin katıldığı Erdoğan yanlısı

gösterilerde Türkiye'nin ne ölçüde etkili olduğu konusunun

da gündemlerinde olduğunu

belirterek, "Gösterilerin doğrudan Türk yetkililerden gelen sokağa çıkılması çağrısı

sonucu gerçekleştiği yönünde işaretler var" diye konuştu.