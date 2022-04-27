Rusya'nın Bulgaristan ve Polonya'ya gaz sevkiyatını kesmesi sonrası Avrupa'dan ilk açıklamalar: 'Bu bir şantaj'

Avusturya, Rusya'dan alınan doğalgaz için ödemelerin rubleyle yapılmasını kabul etti. Gazprom, bu sabah ruble ile ödemeyi kabul etmeyen Bulgaristan ve Polonya'ya gaz sevkiyatını tamamen durdurduğunu açıklamıştı.

Avusturya, Rusya'dan alınan doğalgaz için ödemelerin rubleyle yapılmasını kabul ederken, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ise acil bir toplantı düzenleyeceği belirtildi.

Avusturya Başbakanı: Putin tedarik güvenliğini garanti altına aldı

Avusturya Başbakanı Alexander Shallenberg, Moskova'nın doğalgaz ödemelerini ruble ile alma koşulunu kabul ettiklerini belirtti. Schallenberg, yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tedarik güvenliğini garanti altına aldığını kaydetti.



Öte yandan Avusturya Enerji Bakanı Leonore Gewessler, Rusya'dan gaz sevkiyatının kesintisiz olarak devam ettiği bilgisini paylaştı.

AB: Bu bir şantaj

Avrupa Birliği'nden (AB) Gazprom'un doğalgaz tedarikini durdurmasına yönelik açıklama geldi. AB tarafından yapılan açıklamada, "Bir şantaj, bu senaryoya karşı hazırlıklıydık, verilecek yanıt üzerinde çalışıyoruz" denildi.

Almanya: Rubleyle ödeme yaptırımlara ters değil

Alman enerji devi Uniper ise Rusya'nın Polonya'ya doğalgaz sevkiyatlarını askıya almasının ardından Yamal-Avrupa hattının olağan faaliyetini sürdüreceğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, Rusya'ya doğalgaz ödemesini ruble ile yapmanın yaptırımlarla ters düşmediği belirtildi.

Polonya: Sözleşme ihlali

Gaz sevkiyatının durdurulduğu Polonya ise bir açıklama yaparak, Gazprom'u sözleşmeyi ihlal etmekle suçladı. Polonya yasal olan tüm haklarını kullanacaklarını belirtti.

TIKLAYIN: Rusya'dan Bulgaristan ve Polonya'ya ruble yaptırımı: Doğalgaz sevkiyatı durdu

TIKLAYIN: Polonya: Gazprom'un doğalgaz kararı sözleşme ihlalidir, yasal haklarımızı kullanacağız