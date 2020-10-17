Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg'in Koronavirüs testi, AB Dış İlişkiler Konseyi zirvesine katıldıktan sonra pozitif çıktı

T24 Dış Haberler

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg'in yeni tip Koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Bakanlık sözcüsü, Schallenberg'in virüsü bu pazartesi günü yapılan AB Dış İlişkiler Konseyi zirvesinde kapmış olabileceğini söyledi.

Schallenberg'in Covid-19 testinin pozitif çıkması bu toplantının bir "süper bulaştırıcı" etkinliği olmuş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi. Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes de cuma günü Koronavirüs semptomları gösterdikten sonra kendini izole ettiğini bildirmişti.

Schallenberg çarşamba günü de Avusturya kabine üyeleriyle bir toplantıya katılmış ancak toplantıda maske takılmıştı. Kabine üyelerine bugün Koronavirüs testi yapılacak.