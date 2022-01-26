Avusturya'da Covid-19 aşısı zorunlu hale getiriliyor

Avusturya'da 1 Şubat tarihinden itibaren Covid-19 aşı zorunluluğu uygulaması yürürlüğe girecek. Avusturya, böylece Covid-19 aşısını zorunlu hale getiren ilk Avrupa ülkesi olacak.

Ülkede Mart ayının ortasından itibaren polis halkın Koronavirüs aşı durumlarını kontrol etmeye başlayacak. Aşı yaptırdığını ibraz edemeyen kişilerden ilk olarak aşı yaptırmaları istenecek, uyarıya rağmen aşı yaptırmayanlar ise 600 euro para cezasına çarptırılacak.

Avusturyalı yetkililer, aşılama oranlarının çok düşük olması ve hastanelerin kapasitesinin dolmasını engellemek için aşı zorunluluğunun gerekli olduğunu savunmuştu. Avusturya’da şu ana kadar nüfusun yüzde 75,4’ü virüse karşı tamamen aşılandı.

Avusturya’da salgının başından bu yana 1 milyon 684 bin 608 vaka tespit edilirken, toplam 14 bin 30 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.