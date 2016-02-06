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Dünya

Avusturya Alpleri'nde çığ faciası

5 Çek Cumhuriyeti vatandaşının hayatını kaybettiği belirtildi

06 Şubat 2016 23:12

Avusturya Alpleri'nde çığ altında kalan 17 Çek Cumhuriyeti vatandaşından 5'i hayatını kaybetti.

Hürriyet'in haberine göre, bölgesel televizyon kanalı ORF Tirol, 2 kilometre genişliğinde ve 5 metre yükseliğindeki çığın, Avusturya'nın batısındaki Innsbruck yakınlarındaki kayak bölgesinde öğleden sonra düştüğünü duyurdu.

Olayda 2 kişi de yaralandı. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin açıklama yapılmadı. 18 Ocak'ta 5 Fransız askeri çığ felaketi nedeniyle yaşamını yitirmişti. 2 Fransız genç ve bir Ukraynalı turist de 4 gün önce çığ düşmesi nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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