Elazığ'da çığ altında kalan üç çocuk yaşamını yitirdi

Elazığ'ın Palu İlçesi'nin Kırkbulak Köyü'nde avlanmaya giden yaşları 14-16 arasında değişen Hüseyin Yıldız, Ömer Güngör ve Hamdullah Gülateş, çığ altında kalarak hayatlarını kaybetti.

Radikal'in haberine göre, Elazığ’ın Palu İlçe merkezine 40 kilometre mesafede bulunan Kırkbulak Köyü’nde yaşayan Hüseyin Yıldız, Ömer Güngör ve Hamdullah Gülateş, bugün köydeki evlerinden yanlarına tüfeklerini de alarak avlanmak için ayrıldı.

Köylüler buldu

Üç çocuğun akşam saatlerine kadar evlerine geri dönmemeleri üzerine köylüler, aramaya çıktı. Çocukların kardaki izlerini takip eden köylüler yaptıkları aramada köye 1.5 kilometre mesafede çığ altında kaldığını belirledi. Köylüler çığ altında yaptığı aramada 3 çocuğun cesedini çıkararak, durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri köye gitti. Çığ altında kalarak hayatlarını kaybeden 3 çocuğun cesetleri otopsi yapılmak üzere Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne götürüldü. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.