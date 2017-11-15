Avustralyalılar eşcinsel evliliğe "evet" dedi

Avustralya’da halk büyük bir üstünlük ile eşçinsel evliliğe "evet” dedi. “Eşcinsel çiftlerin evlenmesi için yasa değiştirilmeli mi?” sorusuyla yapılan halk oylamasında oy verenlerin yüzde 61,6’sı "evet” oyunu kullandı.

Mektup yoluyla iki aylık bir süre zarfında yapılan ve katılımın zorunlu olmadığı oylamada oy kullananların yüzde 38,4'ü ise "hayır” dedi.

Sonuçların canlı yayında açıklanmasının ardından açıklama yapan Avustralya Başbakanı Malcolm Turnball, bağlayıcı olmayan halk oylamasının söz verdiği gibi Noel'den önce meclisten geçmesi için yasa tasarısını meclise ileteceğini söyledi.

Turnball oylamada "evet” yanıtı verenleri kastederek "Bu sonuç tartışmasız ve ezici. Milyonlar halinde seslerini duyurdular ve ezici bir üstünlükle evlilik eşitliğine evet dediler” dedi.

26'ncı ülke olacak

Yasanın meclisten geçmesi halinde Avustralya, eşcinsel evliliği resmi olarak tanıyan 26’ncı ülke olcak. Hükümetin sağ kanadından parlamenterlerin karara tepki vermesi beklenirken bu durumun yasa tasarısının onaylanması için bir tehdit olarak görülmüyor.

Avustralya’nın bazı bölgelerinde 1997 yılına kadar eşcinsel faaliyetlerin yasadışı sayılması sebebiyle bu halk oylaması ülke için büyük önem taşıyor.

Halk oylamasının açıklanmasından sonra kararı destekleyen binlerce kişi sokaklara çıktı ve kararı kutladı.

Üç yıl önce gay olduğunu açıklayan Avustralyalı Olimpiyat yüzücüsü Ian Thorpe da Sydney'de kutlamalara katılanlar arasındaydı. Thorpe, "Bu karar demek oluyor ki başka bir insana duyduğun his, bu kim olursa olsun, artık eşit” dedi.

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dpa/Reuters/DÇ/HS