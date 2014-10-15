Avustralyalı yazar Flanagan'a Man Booker Ödülü



Ödül töreninde konuşan A. C. Grayling, ödül kazanan romanı, "edebiyatın en önemli iki teması olan aşk ve savaşın anlatıldığı büyük bir eser" olarak tanımladı.

Ödülünü Düşes Camilla'dan alan yazar, romanı yazarken İkinci Dünya Savaşı'nda tutsak düşen babasının anılarından esinlendiğini söyledi. Eser, bir Japon toplama kampındaki Avustralyalı askerleri konu alıyor. Tutsaklar, Myanmar ile Tayland arasında "ölüm demiryolu" adı verilen projede görev yapıyor.

Flanagan, "Çocukken babam bana kampta taşıdığı esir numarasını gösterip, 'Ölüm Demiryolu'nun çocuğuyum' demişti. Ben de bir yazarım. Telaffuzu zor konuları ifade etmek bize düşüyor" dedi.

63 bin euro değerindeki Man Booker Ödülü'nün yönetmeliğinde bu yıl değişikliğe gidildi. Daha önce ödül yalnızca Büyük Britanya, İrlanda ve İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth of Nations) üyesi ülkelerin vatandaşlarına açıktı. Yapılan değişiklikle İngilizce ve Büyük Britanya sınırları dahilinde yayınlanmış olması yeterli kabul ediliyor.

Ödülün geçen yılki sahibi Yeni Zelandalı Eleanor Catton idi. 28 yaşındaki Catton ödüle layık görülen en genç yazar olmuştu.