Avustralyalı şarkıcı Sia İstanbul'a geliyor

Müzik dünyasının önemli isimlerinden Sia, 8 Ağustos'ta Türkiye'de olacak. Sahnede ilginç peruklar da kullanan Sia, büyük bir organizasyonla sahne alacak.



Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; son yıllara damga vuran birçok şarkının sözünü yazan Sia özellikle Rihanna'nın söylediği Diamonds, Beyonce'un Pretty Hurts gibi şarkılarına imza attı. 2014 yılında çıkardığı 1000 Forms of Fear albümü, ilk haftasında 52 bin kopya satarak ABD'deki Billboard 200 listesine bir numaradan giriş yaptı. Albümden "Chandelier", birçok ülkenin listelerinde ilk 10'a girdi. Albümün başarısı sanatçıya 4 dalda grammy adaylığı getirdi.