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Yaşam
BBC Türkçe

Avustralyalı milletvekili TV programına gülerken kendini yaraladı

Avustralya'da bir milletvekili, yemek yerken izlediği siyasi hiciv programı Veep'e gülerken, yediği yemek boğazına takıldı ve mutfak tezgâhının üstüne düştü. Milletvekilinin yüzüne dört dikişi atıldı.

29 Nisan 2018 20:30

Avustralya'da bir milletvekili, yemek yerken izlediği siyasi hiciv programı Veep'e gülerken, yediği yemek boğazına takıldı ve mutfak tezgâhının üstüne düşünce kendini yaraladı.

Ev kazasında, İşçi Partili milletvekili Graham Perrett'in göz çevresi morardı ve yüzüne dört dikiş atıldı.

Perrett kaza sırasında sushi yiyordu ve ABD TV programı Veep'i izliyordu.

Kazada, Perrett çok kuvvetli bir şekilde gülerken başına böyle bir şey geldiğini söyledi.

BBC Radyo 5'in Live kanalına konuşan Perrett olayı şöyle anlattı:

"Veep, çok eğlenceli bir şov. Boğazıma biraz pilav takıldı ve öksürmeye başladım. Bir yandan yediklerim boğazıma takılıyordu, bir yandansa gülmeye devam ediyordum.

"Odadan dışarı koştum. Sanırım önce bir duvara, daha sonra da üzerinde granit zemin olan mutfak tezgahına çarptım. Eşim geldiğinde yerdeydim. Birkaç saniyede yere yığılmıştım ve her yerde kan vardı."

Olay ardından Veep programının bazı oyuncu ve senaristleri Perrett'e sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajı gönderdi.

 
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