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Yaşam

Avustralyalı kadın köprüyle evlendi

Avustralya'da mimari ve köprü aşığı bir kadın, Saint-Jean-de Fos Nehri'nde bulunan 600 yaşındaki "Pont du Diable Köprüsü"yle evlendi

03 Temmuz 2013 04:59

Avustralyalı bir kadın, Fransa'nın güneyindeki "Pont du Diable Köprüsü"yle evlendi. Independent gazetesinin haberine göre, mimari ve köprü aşığı Jodi Rose, Herault bölgesindeki Saint-Jean-de Fos Nehri'nde bulunan 600 yaşındaki köprünün "bir kocadan isteyebileceği her şeye sahip olduğunu" belirtti.
 
"Düğün törenine" belediye başkanının da arasında bulunduğu yaklaşık 10 kişi katıldı.
 
Rose, köprünün güçlü, vefalı, duygusal ve koruyucu özelliklere sahip olduğunu, 600 yıldır ayakta olan yapının 600 yıl daha yaşayacağını ifade etti.
 
"10 yılı aşkın süredir dünyayı gezdiğini" belirten Rose'un "tarihi, sanatsal, sembolik" evliliği, bir yapı ve insan arasındaki ilk birleşme değil.
 
Amerikalı bir kadın, 2007'de Eyfel Kulesi'yle, 35 yıl önce ise İsveçli bir kadın Berlin Duvarı'yla hayatını birleştirmiş, soyadını yapının adıyla değiştirmişti.
 

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