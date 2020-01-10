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Yaşam

Avustralyalı genç futbolcu köpekbalığı saldırısı sonucu öldü

21 yaşındaki Eric Birighitti okyanusta kaybolmuştu

10 Ocak 2020 09:50

Arkadaşlarıyla yüzmeye gittiğinde kaybolan ve 5 gün boyunca aranan Avustralyalı 21 yaşındaki futbolcu Eric Birighitti'nin cesedi bulundu. Birighitti'nin okyanusta köpekbalığı saldırısı sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. 

Bir hafta önce arkadaşlarıyla okyanusa yüzmeye giden genç futbolcu Birighitti'nin kaybolması üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Arama çalışmaları sürerken kıyıya yakın köpekbalıkları tespit edildi.  

Yerel kanal 9 News, Birighitti'nin cesedinin bulunduğu gün kıyıda büyük beyaz köpekbalıkları görüldüğünü ve bazı görgü tanıklarının kıyıya Birighitti'nin vücudunun parçalarının da vurduğunu gördüğünü aktardı. 

Aynı gün polis tarafından yapılan açıklamada vatandaşlar köpekbalıklarına karşı uyarıldı ve sahile gitmeme çağrısı yapıldı. 

 

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