Avustralyalı doktorlardan kanserde kemoterapi yerine 'Nakavt yumruğu' yöntemi

Avustralyalı uzmanlar, kanser tedavisinde oldukça çileli ve zor bir süreç olan kemoterapi yerine daha etkili ve vücuda çok daha az zarar veren "Nakavt yumruğu" yöntemini geliştirdi.

Avustralya'da Melbourne Peter MacCallum Kanser Merkezi'ndeki doktorlar tarafından geliştirilen yeni yönteme "Nakavt yumruğu" adı verildi. Yeni yöntemle eskiden haftalarca devam eden radyasyon terapisi 10 dakikada yapılabiliyor.

Cihan'da yer alan habere göre, kanser merkezindeki doktorlardan radyolog bölümünde çalışan Shankar Siva, "Bu yöntemi operasyon yapma zorluğu olan kanser vakalarında kullanıyoruz. Milimetrelere varan hassaslıkta bir tümör tedavisi oluyor. Böylece civardaki sağlıklı hücrelere olabilecek en az zararı vermiş oluyoruz. Ayrıca, başarı oranı yüzde 90 ve acısız bir operasyon." dedi.

"Nakavt yumruğu" yönteminde, yüksek enerjili özel bir X-Ray makinesinde, "urun" yeri tespit edilerek radyasyon tümöre yoğunlaştırılıyor. Genelde 6 haftalık periyotta her hafta 5 saatlik seanslar halinde yapılan kemoterapinin, yeni yöntemle 10 dakikada tamamlandığı ifade ediliyor.

Yeni yöntemle tedavi edilen ilk kanser hastası Harold Sciberras ise 80 yaşında. Akciğer kanseri hastası olan Sciberras, yüksek enerjili özel bir X-Ray makinesinde ciğerlerinde tespit edilen kanser tümörü için tedavi gördü. Harold, bir ay sonra tekrar hastaneye gidecek. Kanserli tümörün ise 4 ay içinde kaybolacağı belirtiliyor.

"Nakavt yumruğu" yönteminde, çok hassas bir lazer ışınıyla genellikle küçük ve ulaşılması zor bölgelerde bulunan kanserli tümörler hedef alınıyor. Yöntemle özellikle karaciğer ve omurga gibi yerlerde bulunan ikincil derecedeki kanserli tümörler tedavi ediliyor.