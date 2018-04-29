T24 LogoT24 Logo
Yaşam
BBC Türkçe

Avustralya'da yapılan araştırmanın sonucu: Hamilelikte vitamin desteği düşük riskini azaltıyor

Avustralya'da yapılan bir araştırmaya göre, hamilelikte B3 vitamini takviyesi düşük riskini ve doğum kusurlarını ciddi şekilde azaltıyor. Yeni bulgu, dünya genelinde milyonlarca anne adayının sağlıklı bir bebek doğurmalarına yardımcı olabilir.

29 Nisan 2018 20:30

Avustralya'da yapılan bir araştırmaya göre, hamilelikte B3 vitamini takviyesi düşük riskini ve doğum kusurlarını ciddi şekilde azaltıyor. Yeni bulgu, dünya genelinde milyonlarca anne adayının sağlıklı bir bebek doğurmalarına yardımcı olabilir.

Sydney'deki Victor Chang Enstitüsü'nün yaptığı ve sonuçları New England Journal of Medicine dergisinde yayınlan araştırmanın çığır açıcı bir gelişme olduğu belirtiliyor.

12 yıl süren araştırma ile, hamilelik sırasında B3 vitamini eksikliğinin, bebeğin ve organların anne karnındaki gelişimini olumsuz etkilediği ortaya çıktı.

Profesör Sally Dunwoodie arşatırmayla ilk kez NAD (Nikotinamid adenin dinükleotid) eksikliğinin düşük ve kusurlu doğumlarla bağlantısının ortaya çıkarılmış olduğuna dikkat çekti.

Hücreler NAD koenzimini B3 vitamininin bir türevi olan nikotinamidden sentezliyor.

Yumurta, peynir, somon balığı, hindi, sert kabuklu yemişler ve çekirdek içeren sağlıklı bir diyet, vücudun NAD ihtiyacını karşılıyor.

Vücutta eksik olması durumunda ise B3 vitamin desteğiyle ihtiyaç karşılanabiliyor.

Araştırmayı yürüten ekibin başkanı Prof Bob Graham, bu bulgunun dünyada milyonlarca hamile kadına yardımcı olabileceğini söyledi.

Avustralya Sağlık Bakanı Greg Hunt da ülkede her dört kadından birinin düşük yaptığını, bu nedenle araştırmanın "çığır açıcı" olduğunu belirtti.

Dünya genelinde her yıl 7.9 milyon bebek, rahimde organ gelişiminin tamamlanamaması nedeniyle çeşitli kusurlarla doğuyor.

Ancak bazı uzmanlar fareler üzerinde yapılan araştırmanın insanlar üzerinde de yapılması gerektiğine, insanlarda denenmeden önce çok da iyimser olunmaması gerektiğine dikkat çekiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AvustralyaB3YeniVictor Chang EnstitüsüNew England JournalMedicineSally DunwoodieNADProf Bob GrahamSağlık Bakanı Greg Hunt

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Atatürk’ün dediği gibi güçlüyle güçsüz değil, güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24