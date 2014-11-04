Avustralya'da sıra dışı bulut

Avustralya'nın Victoria eyaletinde dün(3 Kasım 2014) ortaya çıkan nadir bir bulut formu oldukça ilgi çekti. İlk olarak Victoria’nın doğusunda bulunan Gippsland bölgesinde, öğlen 1 sıralarında görülen bulut formu pek çok kişi tarafından görüntülendi ve sosyal medyada paylaşıldı.

Avustralya'da yayın yapan abc.net.au sitesi, Cloud Appreciation Society'nin (Bulut Değerlendirme Topluluğu) bu olaya “Fallstreak Hole” denildiği bilgisini verdi. Nadir yaşanan bu hava olayı, kristalleşen su damlacıklarının bulut tabakasının altına inmesiyle oluşuyor.

Ortasından gökkuşağı geçen ve Cennet’e açılan bir kapıyı andıran bulut sonrasında Avustralyalılar kameralarına sarıldı ve görüntüleri sosyal medyada paylaşmaya başladı.