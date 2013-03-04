T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Avustralya'da 'Harlem Shake' madencileri işinden etti

Avustralya'da 'Harlem Shake' dansı yapan 15 madenci 'firmanın güvenlik, doğruluk ve mükemmellik ilkelerini" hiçe saydıkları' gerekçesiyle işten kovuldu

04 Mart 2013 13:18

Avustralya'da bir altın madeninde mesaileri sırasında "Harlem Shake" dansı yapan ve videoyu youtube'da paylaşan 15 madenci işten çıkarıldı.

Agnew Altın Madeni sahibi Barminco, "firmanın güvenlik, doğruluk ve mükemmellik ilkelerini" hiçe saymakla suçladığı işçilerin gelecekte şirketin Avustralya ya da dünyanın farklı bölgelerindeki herhangi bir sitesinde işe alınmaması için gerekli tüm önlemlerin de alındığını açıkladı.

Madenciler, biraz eğlenmek için dans ettiklerini, dans sırasında baretlerinin kafalarında olduğunu, sadece firmanın adının videoda görünmemesi için tişörtlerini çıkardıklarını ileri sürerek suçlamaları reddetti.

Brooklynli disk jokey Baauer'in liste başı şarkısı "Harlem Shake" eşliğinde yer altında dans eden madencilerin görüntüleri, geçen hafta video paylaşım sitesi Youtube'de yayımlanmıştı.

ETİKETLER

avustralyamadenişçi15Agnew Altın Madenikovulma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24