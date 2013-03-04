Avustralya'da 'Harlem Shake' madencileri işinden etti

Avustralya'da bir altın madeninde mesaileri sırasında "Harlem Shake" dansı yapan ve videoyu youtube'da paylaşan 15 madenci işten çıkarıldı.

Agnew Altın Madeni sahibi Barminco, "firmanın güvenlik, doğruluk ve mükemmellik ilkelerini" hiçe saymakla suçladığı işçilerin gelecekte şirketin Avustralya ya da dünyanın farklı bölgelerindeki herhangi bir sitesinde işe alınmaması için gerekli tüm önlemlerin de alındığını açıkladı.

Madenciler, biraz eğlenmek için dans ettiklerini, dans sırasında baretlerinin kafalarında olduğunu, sadece firmanın adının videoda görünmemesi için tişörtlerini çıkardıklarını ileri sürerek suçlamaları reddetti.

Brooklynli disk jokey Baauer'in liste başı şarkısı "Harlem Shake" eşliğinde yer altında dans eden madencilerin görüntüleri, geçen hafta video paylaşım sitesi Youtube'de yayımlanmıştı.