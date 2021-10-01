Avustralya, uluslararası sınırlarını açmaya hazırlanıyor

Dünyanın en katı yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kurallarına sahip ülkelerinden Avustralya, uluslararası sınırlarını kasım ayından itibaren yeniden açıyor.

Kendi halkının ülkeden ayrılmasını bile yasaklayan Covid-19 politikalarına sahip Avustralya'da, sınır kapıları ilk etapta yabancılara açık olmayacak. Ancak hükümet yaptığı açıklamalarda, "turistleri Avustralya kıyılarına geri getirmek için" çalıştığını söyledi.

Avustralya'yı yalnızca zorunlu iş veya ölmekte olan bir akraba ziyareti gibi istisnai nedenlerle terk edebilen vatandaşlar, Avustralya'ya döndüklerinde 14 günlük zorunlu otel karantinasıyla karşılaşıyorlardı.

Ancak, yeni düzenlemelerle aşılı vatandaşlar, ülkelerine döndükten sonra yedi günlük ev karantinası ile bu süreci atlatabilecekler.