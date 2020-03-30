Avustralya televizyonundan dikkat çeken Türkiye yorumu: 9 bin 217 vakaya en hızlı gelen ülke oldu, durum çok endişe verici

T24 Dış haberler

Avustralyalı haber kanalı ABC, Türkiye'deki yeni tip Koronavirüs(Covid-19) vaka sayısının çok hızlı arttığına dikkat çekerek, bu durumun endişe verici olduğunu vurguladı.

ABC'nin aktardığına göre Türkiye, dünyada 9 bin 217 vakaya en hızlı ulaşan ülke oldu. Kanalın grafiklerine göre salgın her ülkede aynı gün başlamış olsa, Türkiye en çok vakaya sahip ülkelerden biri olurdu.

ABD'deki vaka sayısının kısa sürede çok ciddi bir artış gösterdiğine dikkat çeken ABC programcısı, "ABD gibi hızlı artış gösteren bir ülke olmaktansa, Singapur gibi vakaların yavaş artış gösterdiği bir ülke olmayı tercih edersiniz" diye konuştu.

Yayında ülkelerdeki vaka sayısının kaç test yapıldığına bağlı olduğunu da vurguladı.

Türkiye'de şu ana kadar resmî rakamlara göre 65 bin 446 test yapıldı ve 9 bin 217 vaka tespit edildi. Türkiye'de şu ana kadar 131 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.