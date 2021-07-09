Avustralya polisi: Natalie Portman ve Sacha Baron Cohen, Koronavirüs kısıtlamasını ihlal etmedi

Koronavirüs vakalarının yeniden artması sonucu zorunlu durumlar dışında sokağa çıkma yasağının uygulandığı Sydney’de teknede fotoğraflanan oyuncular Natalie Portman ve Sacha Baron Cohen’le ilgili başlatılan inceleme sonucu, yasağı ihlal etmedikleri belirtildi.

BBC’de yer alan habere göre, Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde Koronavirüs kısıtlamaları sertleştirildi. Vakaların artmasının ardından Sydney kentinde zorunlu durumlar dışında sokağa çıkma yasağı uygulaması başlatıldı.

Yasağın ardından Daily Mail gazetesi Sacha Baron Cohen, Natalie Portman, Portman’ın eşinin Sydney Limanı’nda teknede fotoğraflarını paylaştı.

Yeni Güney Galler Polisi, fotoğrafların ardından “Polis memurları bir grubun 5 Temmuz günü teknede görülmesinin üzerine Kuzey Plajları Polis Bölge Müdürlüğü’ne ulaştı. Polisler, bilgileri inceleyerek durumu doğruladı. Teknedeki kişi sayısı o günün Koronavirüs kurallarına uygun olarak belirlendi” açıklamasını yaptı.

Portman ve Baron Cohen’in fotoğraflandığı gün Sydney’de “zorunlu durumlar için” 10 kişiye kadar bir araya gelinebiliyordu.