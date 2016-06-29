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Dünya

Avustralya İstanbul'u unutmadı; binalar kırmızı-beyaz ışıklandırıldı

Victoria eyaletindeki bazı binaların dış cepheleri, Türkiye'yle dayanışma içinde olduklarını göstermek için kırmızı-beyaz renklerle ışıklandırıldı

29 Haziran 2016 22:03

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull ve Dışişleri Bakanı Julie Bishop’ın İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 41 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınayan açıklamalarının ardından Victoria eyaletindeki bazı binalar Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

Victoria Eyalet Parlamentosu, Melbourne Belediyesi ve Victoria Eyalet Kütüphanesi, Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını göstermek için binalarının dış cephesini Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırdı. Birçok uluslararası konsere ev sahipliği yapan Melbourne Sanat Merkezi’nin 162 metrelik kulesi kırmızı-beyaz renklerle aydınlatıldı.

Avustralya’nın terör saldırısı karşısındaki tutumunu değerlendiren Melbourne Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı, "Avustralya teröre karşı açıkça Türkiye’nin yanında yer aldığını ifade etti." dedi. 

 

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