Dünyanın sembol yapıları, Fransız bayrağı renklerine büründü

Fransa'nın başenti Paris'te 6 farklı noktada düzenlenen terör saldırıları tüm dünyada geniş yankı buldu. #PrayforParis etiketi ile tüm dünyadaki sosyal medya kullanıcıları Paris'e destek mesajları atarken, ülkelerin sembolik binaları da Fransa'ya Fransız bayrağı renklerine büründü. Avustralya'nın en ünlü mekanlarından Sydney Opera Binası, Harbour Bridge, Melbourne’daki ünlü Sanat Merkezi, ABD'de Empire State, One World Trade Centre, San Francisco City Hall binası Fransız bayrağına büründü.

Avustralya’da, ünlü binaların dışında kiliselerde saldırıda hayatlarını kaybedenler için özel dua programları düzenleniyor. Dünyanın en güzel yapılarından biri olarak görülen opera binası fransa bayrağının renkleriyle ışıklandıracak. Yeni Güney Galler Eyaleti Başbakanı Mike Baird, terör saldırılarına maruz kalan Fransız halkıyla dayanışma içinde olduklarını söyledi. Baird, “Sydney’deki St Andrews Katedrali’nde pazar günü bir dua programı yapılacak. Pazartesi günü de St Marys Katedrali’nde saldırıda hayatlarını kaybedenler için bir anma töreni düzenleyeceğiz.” dedi.

Sydney’in bir diğer ünlü sembolü olan Harbour Bridge üzerinde de devasa bir Fransız bayrağı asılacak. Yeni Güney Galler Eyalet Başbakanı Baird, twitter üzerinden yaptığı duyuruda, “Harbour Bridge Köprüsü üzerine asmak için büyük bir Fransız bayrağı talep ettik. Eğer yeterince büyük bir Fransız bayrağı bulamazsak, gerekli büyüklükte bir bayrak dikeceğiz.” açıklamasında bulundu.



Aynı şekilde Melbourne’daki ünlü Sanat Merkezi binası da yine Fransız bayrağının renkleri olan kırmızı, mavi ve beyaz renkli ışıklarla aydınlatılacak.



150’den fazla insanın hayatını kaybettiği terör saldırısı sonrasında, Amerika’nın New York şehrindeki One World Trade Centre gökdeleninin tepesi de Fransız bayrağının renklerine büründü. New York Valisi Andrew Coumo, basına yaptığı açıklamada, “11 Eylül terör saldırıları nedeniyle, Fransız halkını çok iyi anlayabiliyoruz.” dedi.

San Francisco City Hall binası da Fransa'ya destek için Fransız bayrağı renklerine büründü.

Meksika'nın başkenti Mexico City'de bulunan Bağımsızlık Meleği de mavi-beyaz-kırmızı oldu.

Kanada Toronto'nun sembol mekanlarından CN Kulesi de Fransa'ya destek amacıyla renk değiştiren yapılar arasında yer aldı.