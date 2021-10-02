Avustralya'daki orman yangınları sonrası, ülkedeki arı türleri tehdit altında

Yeni araştırmaya göre, 2019-2020 yılları arasındaki orman yangınlarının yerli Avustralya arıları üzerinde yıkıcı bir etkisi oldu ve 11 türü tehdit etti.

Yangınların ülkedeki arı türleri üzerindeki etkisini araştıran Avustralyalı bilim insanları, 11 türün artık Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tükenmekte olan türler listesine alınmasını uygun buldu.

Araştırmacılar, yangın yoğunluğu ve sıklığı ile arıların dağılımları hakkında bilgiler de dahil olmak üzere kamuya açık verileri kullanarak arıların yangınlardan kaynaklanan yok olma riskini modelledi.

Araştırmaya göre dokuz arı türü "savunmasız" olarak değerlendirilirken, iki arı türü, IUCN'nin nesli tükenen türler kriterlerine uymakta.

Adelaide Üniversitesi'nde yardımcı öğretim görevlisi Stefan Caddy-Retalic, yaklaşık 3 milyar hayvanı öldüren veya yerinden eden tek bir yangın olayının 11 arı türünü yok olmaya çok daha yaklaştırmasının şaşırtıcı olduğunu söyleyerek, "Hâlâ keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda yerli arı var, bu türlerin birçoğu bulunmadan önce kaybolma riskiyle karşı karşıya" ifadelerini kullandı.

Caddy-Retalic, sözlerine şu şekilde devam etti: "İklim değişikliği konusunda harekete geçmeye ihtiyacımız var. Organizmalardan birini her kaybettiğimizde, ekosistemin diğer bölümleriyle olan etkileşimlerini kaybediyoruz ve bu, diğer türleri de beraberinde sürükleme potansiyeline sahip"