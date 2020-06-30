"Avustralya'daki koalalar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya"

Avustralya’da yapılan parlamento soruşturmasına göre, acilen harekete geçilmezse 2050 yılına kadar Yeni Güney Galler eyaletindeki koalaların soyunun tükenebilir.

The Guardian'da yer alan habere göre, yaşam alanları gittikçe yok olan koalaların Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Uzun süren parlamento soruşturması sonucu alınan rapora göre geçen yıl uzun süren yangınların etkili olduğu Yeni Güney Galler'de koalalar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Geçen yıl çıkan yangınların Yeni Güney Galler'de koalaların yaşam alanının yüzde 24'ünü yok ettiği ortaya çıktı. Yangından önce eyaletteki koala sayısı 36 bin olarak belirtilirken, en az 5 bin koalanın yangında öldüğü kaydedildi.



Ayrıca bölgedeki ağaç kesme ve tarım arazi açma faaliyetlerinin de koalaların hayatta kalmasını zorlaştırdığı belirtildi. Aşırı hava olaylarının da koalaların yaşamı açısından tehdit oluşturduğu belirtilirken koalaların ana besin kaynağı okaliptüsün kalitesinin de değiştiği ortaya çıktı.

Parlamentoya çağrı yapan araştırmacılar, geride kalan koalaların doğal yaşam alanlarının korunması için acilen harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Çevre Bakanı Matt Kean, “Koalalar tüm dünya çapında tanınan ikonik bir Avustralyalı hayvan ve doğal bir hazine, onları gelecek nesiller için korumak adına elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.