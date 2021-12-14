Avustralya'da Noel öncesi Covid-19 kısıtlamaları gevşetildi

Avustralya, Noel'den önce, Covid-19 sebebiyle getirilen kısıtlamaların bir kısmını kaldırma kararı aldı.

Sydney'inde içinde bulunduğu Yeni Güney Galler eyaleti, özellikle yıl sonu kutlamalarının bir parçası olarak düzenlenen toplantılar nedeniyle, 2 Ekim'den bu yana 800'den fazla yeni Koronavirüs vakası kaydetti.

Yetkililer salı günü yaptığı açıklamada, Avustralya'nın ülkenin en kalabalık eyaletindeki Covid-19 vakalarının artışına rağmen, Noel'den önce kısıtlamaları gevşetmeye devam edeceğini söyledi.

Yetkililer, kısıtlamaların genişletiyor olmasına rağmen, halka açık yerlerde maske takmak veya aşısız kişilerin bar ve restoran gibi yerlere girmesinin yasaklanması gibi bazı önlemlerin devam edeceğini belirtti.

Başbakan Scott Morrison, yüksek aşılama oranına atıfta bulunarak, "Virüsle yaşamaya karar verdik" dedi. Morrison, ''Bu Noel, Avustralyalıların aldığımız önlemlere uymaları sayesinde kendilerine vermiş oldukları bir hediyedir” dedi.

Sydney ve Melbourne'de Covid-19'a karşı alınan sıkı önlemler ve uzun süreli karantinalar yoluyla ''sıfır vaka sayısı'' hedefini uzun süredir sürdüren Avustralya, Çarşamba gününden itibaren göçmenleri ve öğrencileri aşı olmaları koşuluyla bir kez daha ağırlayarak, iç ve dış sınırlarını yeniden açmaya devam ediyor.

"Durumla yüzleşmek ve virüsle yaşamaya devam etmek için hemen hemen diğer tüm ülkelerden daha hazırlıklıyız"

Covid-19'a karşı aşılamada yavaş bir başlangıç ​​yaptıktan sonra, 16 yaşın üzerindeki Avustralyalıların yüzde 3'ünden fazlası en az bir doz ve yüzde 89'u iki doz aşı oldu.

Avustralya'da Omicron varyantına sahip 85'ten fazla vakasını tespit etti.